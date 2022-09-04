中共纪检监察组就遏制天价月饼工作制定监督方案

中国官方公布，中共纪检监察组推进监督监管联动，压实责任遏制天价月饼，并就遏制天价月饼工作制定具体监督方案。

中央纪委国家监委网站星期天（9月4日）公布，在中央纪委国家监委派驻纪检监察组推动下，国家发改委、商务部、市场监管总局等部门压实行业监管责任，联合开展遏制天价月饼、整治过度包装等行动，以监督监管联动促进行业健康发展、推动社会风气持续好转。

中央纪委国家监委驻国家发改委纪检监察组加强与国家发改委有关司局的沟通，听取遏制天价月饼有关情况，有针对性地提出意见建议。该纪检监察组还派员参加相关司局会同有关部门召开的工作调度会，及时掌握工作推进情况，加强督促提醒。

驻国家发改委纪检监察组有关负责人介绍：“我们制定了关于对国家发改委遏制‘天价’月饼工作的具体监督方案，建立定期工作调度机制，明确专人跟进，督促业务司局在发改系统提早部署、细化措施、明确要求，层层抓好落实。”

中国官方今年6月宣布，将单价超过500元的盒装月饼实行重点监管，要求经营者将销售单价超过500元盒装月饼的交易信息，妥善保存两年，以备有关部门依法查核。如有需要，将立即对经营者开展成本调查。

经营者销售盒装月饼时，不得以任何形式搭售其他商品，也不得以礼盒等形式将月饼同其它产品混合销售。

在这之后，有中国媒体发现，多个电商平台上最贵的月饼礼盒虽然来自不同的厂家、品牌和商家，但标价清一色的499.99元，而且制作月饼的成本并不高。国信证券经济研究所的数据显示，以月饼礼盒有六至八个月饼推算，这意味着制作的总成本在每盒30-50元。

市场监管总局8月10日发出《关于集中整治商品过度包装、“天价”月饼和蟹卡蟹券等问题的通知》，决定用两个月时间，组织开展集中整治行动。截至8月31日，全国市场监管部门出动执法人员，检查经营者15万户次，围绕价格问题检查酒店、商超等市场主体3万余家。

集中整治以来，山东、江苏、浙江、四川等地市场监管部门已纠正一批月饼搭售、混合销售其他商品，违反限制商品过度包装强制性国家标准等行为。例如，江苏某公司南京中山路分公司将盒装月饼与糕点、饼干、坚果类商品混合销售；重庆某食品厂成都联合分厂生产销售某型号的月饼，包装成本占销售价31%，不符合“不超过产品销售价格的15%”规定要求。

驻商务部纪检监察组有关负责人说：“我们推动商务部会同有关部门联合印发《关于遏制‘天价’月饼、促进行业健康发展的公告》，督促指导重点电商平台完善月饼销售相关交易规则，加强平台治理和商户入驻审核，做好月饼销售日常监测和信息保存，配合监管部门核验。”