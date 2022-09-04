新华社社长要求旗帜鲜明讲政治 做到“三个一分钟”

新华社社长傅华撰文强调，新华社是中共的新闻舆论工作重镇，必须旗帜鲜明讲政治，并要求这家中国官方通讯社做到“三个一分钟”，即“一分钟都不站在党的队伍之外，一分钟都不偏离习近平总书记指引的方向，一分钟都不离开习近平总书记和党中央的视野”。

傅华9月2日在中国网信杂志以《努力建成国际一流新型全媒体机构》为题发表文章。

文章说，无论新闻信息生产模式、产品形态、传播手段如何变化，中共管互联网的政治原则不能动摇，媒体固有的政治属性不能改变，团结稳定鼓劲、“正面宣传为主这一党的新闻舆论工作必须遵循的基本方针不能偏离”。

文章接着说，作为中共的新闻舆论工作重镇，新华社必须旗帜鲜明讲政治，持之以恒加强习近平新时代中国特色社会主义思想网上宣传，将其作为新闻报道逻辑起点、零公里处，持续奏响“两个维护”的时代强音，始终谱写主旋律、传递正能量、振奋精气神，让中共的主张成为时代最强音，“做到一分钟都不站在党的队伍之外，一分钟都不偏离习近平总书记指引的方向，一分钟都不离开习近平总书记和党中央的视野”。

这篇超过3000字的文章也提到，管好网络意识形态安全阵地，打赢舆论斗争每一场战役，守住意识形态每一寸领土，是主流媒体必须肩负的时代重任，并指出当前中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程，迫切需要统一思想、凝聚力量，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

同时，世界百年未有之大变局加速演进，美西方对中国的遏制打压变本加厉，舆论攻击一刻未停，意识形态斗争更加尖锐，互联网成为舆论斗争的主战场。

在这背景下，傅华在文章中认为新华社要把加强海外社交媒体平台账号建设作为提高国际传播能力的重要抓手，积极讲好中国故事、传播中国声音，及时澄清、坚决回击涉及中国核心利益的攻击抹黑，形成“大珠小珠落玉盘”的传播效果。

文章也说，今年下半年将召开的中共二十大，是中共和中国政治生活中的一件大事。因此，做好中共总书记习近平和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传报道，意义更加重大。

“新华社将始终聚焦核心，统筹网上和网下、对内和对外、新闻报道和智库研究，宣传好习近平总书记治国理政进行时、治国理政全景图，宣传好人民领袖爱人民、人民领袖人民爱的深厚情怀。”

中共政治局星期二（8月30日）召开会议，决定中共二十大于今年10月16日在北京召开，大会将选举产生新一届中央委员会和中央纪律检查委员会。