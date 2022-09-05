深圳采用以街道为单位疫情管控措施

中国深圳冠病疫情反弹，官方决定采用以街道为单位的分级分类管控措施，9月2日至4日连续三天无社会面阳性病例的街道，解除临时管控措施，恢复常态化管理。

据深圳市卫生健康委员会网站提供的信息，深圳市官方星期天（9月4日）在疫情防控新闻发布会上坦言，当前深圳疫情防控形势严峻复杂，日新增病例数保持在较高水平，社区传播风险依然存在。

深圳决定从星期一（5日）起，9月2日至4日期间出现社会面阳性病例的街道，从最后一个社会面阳性病例出现的日期起，临时管控措施往后顺延三天。在此期间，如连续三天无社会面新发阳性病例，则恢复常态化管理。

常态化管理的街道，继续严格执行常态化防控工作的有关要求，各住宅小区、城市化小区和人员密集区域的进出口要实行24小时值守，严格做到核酸结果必查、体温必测、口罩必戴等。

继续采取临时管控措施的街道，则实行较为严格的社会面管理措施，非本小区、城中村居民非必要情况谢绝进入；所有外卖、快递等不进入社区小区、城中村，实行无接触配送；按照所在街道和社区通知要求分时段每天参加核酸检测，并做好个人防护。

广东在星期六（3日）新增本土确诊病例79例和本土无症状感染者24例，其中深圳的新增本土确诊病例69例，新增本土无症状感染者20例。