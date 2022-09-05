罗智强百日后确定是否参选台湾总统

国民党前台北市议员罗智强日前在面簿宣布计划参选台湾总统，星期天（9月4日）在美国旧金山通过直播表明，将在百日后确定是否参选。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，国民党前副秘书长的罗智强台湾时间星期五（9月2日）在面簿发文称，“郑重考虑”参选（台湾）总统，并预告将于4日在美国旧金山报告最新情况。

据报道，罗智强台湾时间9月5日凌晨在旧金山连线记者说明会中说，他到西雅图时宣布“总统听见100天”计划，希望听听大家的意见，开启一个前期性总统大选的讨论。

罗智强说，100天后他会宣布三件事，第一、是否参选总统；第二、归纳和抛出政见，意思就是先有政见，再决定是否参选总统；第三、提出对于在野整合的看法。他也有三个目标，大目标是巩固民主、中目标是政党轮替，小目标是“罗智强参选，我希望能够当选总统”。

他说，他如果当总统会“修复九二共识”，恢复成原来两岸交往基石的精神。“九二共识”已经受到民进党和共产党的双重伤害，“九二共识”在台湾的原始意涵是一个中国、各自表述，是所谓的创造性模糊，处理两岸关系中的经济、文化交流等软议题，但近年来中国大陆想要把它清晰化，某种程度变更了“九二共识”的精神，这点必须修复到前总统马英九时期的“九二共识”精神；第二个是民进党断然地否弃“九二共识”。

罗智强说，西雅图侨胞反应，中天在台湾遭到打压，受到不公平不公义待遇，新总统应还给台湾新闻自由一个公道。因此他在西雅图提出第一个政见，如果当选总统，将平反中天，恢复中天频道位置，“我反对你的意见，但是我誓死捍卫你表达意见”，这项民主基本铁律不能打破，新总统有责任修复。

罗智强说，他知道有许多人嘲讽他的想法，一个精彩的梦想通常都是在被嘲讽中诞生，他相信这是一个试炼，试炼自己对这个梦想的执着够不够坚强，以及自己的想法是否经得起检验。

他说，自己的参选路径和大家都不太一样，例如当初参选桃园市长，是先展开倾听桃园之旅，这是一个比较周延的方式，不要把自己放得太大或想得太无敌，多听多想多看民众、支持者和反对者的意见，这是第一个“听见”。

他称，第二个“听见”是听见大家需要什么，将来他会做一个政论节目，可为他提供政见思考，不管将来参选或不参选，都能形塑台湾更好的政策和力量；第三个“听见”，是想要听听如何来整合在野力量，促成政党轮替，这是台湾目前很迫切的事。

至于为何访美，罗智强说，这次的访美有四个目的，感谢侨胞对他的支持、思索下一步的规划、听听海外的声音，以及把这次计划向海外支持者说明和报告。来美国就像回到2016年，对他来说一趟关键的旅程，可以把“听见总统100天”的计划思考得更周延。

罗智强曾在今年4月宣布参选桃园市长，后来因国民党中央征召台湾前行政院长张善政参选而宣布退选桃园市长。