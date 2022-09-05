卢宠茂以《延禧攻略》为喻批外媒报道港府抗疫政策有分歧不实

香港医务卫生局局长卢宠茂星期天（9月4日）撰文以中国大陆电视剧《延禧攻略》为喻，不点名批评彭博社上周有关港府抗疫政策存在分歧的报道不实，并澄清问责团队抗疫政策目标一致。

彭博社上周引述知情人士报道称，尽管港府内部有人反对，但香港特首李家超倾向支持在11月前取消抵港人士的酒店检疫政策，以显示香港已恢复正常运行。

卢宠茂4日在网志上撰文批评，上周外媒一篇新闻报道大篇幅引用“知情人士”内幕消息， 绘形绘声俨如亲历其境，大爆港府拟于今年11月取消入境人士酒店隔离措施，更指内部官员在抗疫政策上出现分裂矛盾，内幕消息是否属实似乎并不重要，各大香港传媒广泛转载报道，俨如真有其事。

卢宠茂说，上述文章令他联想到数年前中国大陆热播描述宫廷内斗的剧集《延禧攻略》，历史上是否真有其人其事并不重要，反正就是电视剧剧本，观众喜欢看而成为热播又或能达到编剧的目的便是成功了。

卢宠茂反驳称，报道引致读者误以为港府在抗疫上内部分裂及有矛盾，赔上了的不单是传媒应有的专业精神，更可能影响港府抗疫施政，因此他有必要作出澄清。

他说，由特首领导的问责团队对整体抗疫政策一直都是目标一致的，港府会继续根据疫情发展而调整个别措施，以达至精准抗疫。如同特首办发言人回应，港府抗疫措施建于不躺平、减重症和死亡、保护高风险认识、以科学精准方法识别风险加以管控和在风险可控情况下维护民生活动和香港的竞争力五个原则。