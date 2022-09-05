浙江一官员索贿打赏 “榜一大哥”被判10年

浙江省淳安县一名官员因沉迷网络打赏，索贿敛财，今年3月因受贿罪被判处有期徒刑10年两个月，并处罚金50万元（人民币，下同，约10.1万新元）。

中共中央纪委国家监委官网星期天（9月4日）发布杭州市纪委监委供稿的警示案件透露案情。

案情显示，淳安县千岛湖建设集团城建发展有限公司原经理邵忠阳2016年3月开始接触网络直播打赏，渐渐沉迷，随着账号级别越来越高，“榜一大哥”的身份和随之而来的奉承，让邵忠阳十分受用，之后彻底沦陷，到2018年底，他打赏的资金已达到一百多万。

为供直播挥霍，邵忠阳开始贷款、透支信用卡，并开始向工程老板违规借款来填补债务窟窿。到2020年，邵忠阳用于网络直播打赏的金额高达500余万元，以借为名向有求于他的老板们索贿，则成为常用敛财手段。

千岛湖建设集团纪委2020年底收到邵忠阳相关问题线索后，开展调查并与他本人谈话核实情况。

据报道，邵忠阳为应对调查，和多名工程老板商量串供、补写借条，提供虚假说明；2021年1月他还主动提出辞职，“妄图逃避组织调查”。淳安县纪委监委于2021年4月对邵忠阳严重违纪违法问题进行审查调查。

邵忠阳接受审查调查时称，“我在直播间一掷千金，网络世界虚幻的阿谀奉承，让我沉醉，欲罢不能。”

经查，邵忠阳多次违规向管理和服务对象借款，总计445万元；利用职务之便，为他人谋取不正当利益，索取或收受他人给予的财物，价值共计204万元。