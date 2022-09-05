褒扬台南两殉职警员 蔡英文吁加速通过修订《警械使用条例》

台湾总统蔡英文星期一（9月5日）到台南颁发褒扬令，表彰两名殉职警员凃明诚和曹瑞杰在从警生涯中，对守护社会治安付出的努力和贡献。她同时呼吁立法院新会期开议后，加速《警械使用条例》修法，并要通盘检讨外役监规定。

根据台湾总统府5日发布的新闻稿，蔡英文上午前往台南市殡葬管理所亲颁褒扬令，由凃明诚胞弟及曹瑞杰胞兄代表接受。蔡英文随后在司仪引领下于灵前献花圈，行三鞠躬礼致祭。离场前，蔡英文也向家属慰问致意。

除蔡英文外，行政院长苏贞昌、内政部长徐国勇、法务部长蔡清祥、台南市长黄伟哲以及内政部警政署署长黄明昭等官员也到致哀。

蔡英文致词时说，凃明诚和曹瑞杰上个月在执行勤务时因公殉职，让大家感到非常不舍。她代表台湾人民表达最深切的哀悼，也要感谢明诚和瑞杰在从警生涯中，对守护社会治安的努力和贡献。

她说，面对歹徒的袭击，凃明诚和曹瑞杰在生命的最后一刻，即使身受重伤，依然英勇对抗不法、奋力守护同事的安全，这样的表现，让她及全台人民为之动容。

蔡英文说，警界痛失优秀的人才，这是台湾莫大的损失。政府会持续改善警察执法制度、教育训练以及执勤装备，让员警在必要时可以安心使用警械，维护执法的尊严和人身安全。

她指出，《警械使用条例》相关修法，在立法院新会期开议后，将透过朝野共同努力尽速协商、加速通过。同时，政府也要通盘检讨外役监相关规定，并列入优先法案，以强化社会安全网。

蔡英文也特别要求内政部从优抚恤殉职的凃明诚和曹瑞杰，务必好好照顾他们的家属，给予最大协助与支持。最后，她以总统身份告诉凃明诚和曹瑞杰，“你们的任务结束了，谢谢你们，我们永远以你们为荣”。