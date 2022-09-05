中国九部门部署打击涉网黑恶犯罪行动 ：严打裸聊敲诈等

中国公安部等九部门开展为期一年半的打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动， 严厉打击“裸聊”敲诈、“套路贷”网络水军滋事等犯罪活动的黑恶势力组织。

据中国公安部刑事侦查局官方微信星期一（9月5日）发布的消息，中国公安部会同中宣部、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工信部、司法部、人民银行、银保监会近日联合印发通知，部署在全国开展为期一年半的打击惩治涉网黑恶犯罪专项行动，推动常态化扫黑除恶斗争在信息网络空间持续纵深开展。

通知要求紧盯黑恶势力犯罪在信息网络空间的延伸发展态势，依法严厉打击惩治利用信息网络实施“裸聊”敲诈、“套路贷”、舆情敲诈、恶意索赔、软暴力催收、网络水军滋事等犯罪活动的黑恶势力组织，坚决斩断非法软件开发、“吸粉引流”“跑分洗钱”等上下游犯罪不法利益链条，强力整治网络水军、造谣炒作、恶意营销、网络暴力等网络空间问题乱象。

通知还要求，集中梳理挖掘重点案件线索，深挖一批涉网黑恶犯罪及其上下游犯罪团伙案件；组织专班办案、集中攻坚、速侦速破，对重大案件适时发起集群战役，确保实现全链条打击，依法从严惩处一批涉网黑恶违法犯罪分子。

通知也提到，要推进行业领域深度整治，排查整治网络乱象，强化日常监督管理，对失责单位及责任人依法依规严肃惩戒；要强化法律政策支撑保障，加强政法办案衔接，着力解决法律适用及证据认定问题；要深入发动群众，广泛开展防范宣传，公开举报方式，为专项行动开展营造浓厚氛围。