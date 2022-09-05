台总统府副秘书长称大陆无人机侵扰是灰色冲突

针对中国大陆无人机近期持续飞越台湾金门空域，台湾总统府副秘书长黄重谚说，这是典型的灰色冲突，中国大陆不断施压，既是测试台湾，也是认知作战。台湾军方调整应对准则，参考国外作法，包括使用干扰枪等，接近时就打下来。

综合台湾《自由时报》和中时新闻网报道，黄重谚星期一（9月5日）在台湾媒体人周玉蔻的《新闻放鞭炮》节目上，针对中国大陆无人机近期持续飞越台湾金门空域，作出上述回应。

谈及台湾对处置大陆无人机的决策，黄重谚说，大陆在8月初军演以来出动无人机，它跟军用无人机不同，体积较小，飞行速度很快，在雷达上没那么容易发现。

对于是否向大陆无人机开火，黄重谚说，此事确实比较敏感，要考虑是否影响附近民宅或打到其他水域里所引发的影响，所以军方要较为谨慎，有更多思考。

至于中国大陆的反应，黄重谚说，在台海敏感时刻，若承认无人机飞到台湾上空或禁制水域，是明显挑衅。事实上，老是用无人机，就是“窜访”。如果真的做而被拿下来也没那么光彩。所以无论大陆国台办或大陆外交部都没有承认，然而这就是典型的灰色冲突。

黄重谚认为，从8月初中国大陆对台军演到无人机飞越台空域，其实就是展现对台攻势的样态，包括穿越台海中线制造灰色地带冲突。台方也会就此盘点，相关防卫是否足够。台海是印太的主动脉，台湾也与美方持续交换意见，让美方知道大陆作为与样态，以及台方的因应。