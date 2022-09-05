北京查处11起假健康证违法行为 37人被拘

北京市查处11起使用假健康证的违法行为，11家涉嫌违法的餐饮服务单位被立案调查。37名持有使用假证的人员被公安部门行政拘留。

据中国央视网报道，近日，北京市市场监管局组织各区市场监管局开展餐饮服务单位从业人员健康证明监督检查活动，共检查餐饮服务单位2567户。其中，通州区、大兴区市场监管局共查处11起使用假健康证的违法行为，11家涉嫌违法的餐饮服务单位被市场监管部门立案调查。37名持有使用假证的人员被公安部门行政拘留。

报道称，《食品安全法》规定“患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作”。健康证明是从业人员身体健康无传染病的有效证明，是从事接触直接入口食品工作的前提条件。

北京市市场监管部门提醒，餐饮服务单位要严格制定并落实从业人员健康管理制度，加强从业人员岗前健康检查，承担从业人员健康管理责任，严禁组织所属从业人员通过非正规渠道获取健康证明、严禁聘用通过非正规渠道获取健康证明的人员，招聘时应认真查验被聘用人员的健康证明是否有体检医师签字和医疗机构盖章的纸制证明，不能只索取健康证或健康卡。

北京市市场监管局接下来将把餐饮服务单位从业人员健康证明监督检查纳入餐饮业食品安全大检查工作，持续开展监督检查，督促餐饮服务单位加强从业人员健康管理，落实食品安全主体责任。