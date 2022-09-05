四川甘孜州泸定县发生6.8级地震 成都重庆震感明显

中国四川省发生6.8级地震，继历史性干旱和冠病疫情暴发后遭遇新冲击。

中国地震台网正式测定，星期一（9月5日）中午12时52分在四川甘孜州泸定县（北纬29.59度，东经102.08度）发生6.8级地震，震源深度16公里。

震中距泸定县39公里、距康定市47公里，距成都市226公里。据网友反馈，成都和重庆等地有明显震感，四川居民提前收到地震预警。

四川、重庆等多地网友表示震感强烈。图为成都网民拍摄的家中摇晃的吊灯。（微博）

据央视报道，此次四川泸定6.8级地震有感范围广、震感强度大，有感范围主要集中在四川省，重庆市、云南省、陕西省、贵州省等地亦有震感报告。震中多处山体出现不同程度垮塌，交通受影响。

据中国地震台网速报目录，震中周边200公里内近五年来发生三级以上地震共79次，最大地震是本次地震。

下午1时03分，泸定县再发生3.1级地震，震源深度9公里。

综合央视新闻和川观新闻报道，地震发生后，四川省消防救援总队立即调派泸定县前突小组30人赶赴震中核查灾情，调派甘孜、成都、德阳、乐山、雅安、眉山、资阳等七个支队共530人地震救援力量立即赶赴震中开展救援。

四川甘孜州公安局交警支队通报，经支队调度安排，国道318线目前只准出不准进，保证所有救援通道畅通。

四川泸定县委宣传部称，泸定县城震撼强烈，市民纷纷出门到空旷处避震。据现场观测，目前城区建筑暂无大碍，各乡镇受灾情况正在收集中。

四川华电泸定水电有限公司党委副书记、总经理粟勇说，水电站在泸定县城附近，震感非常强，所幸无大碍，目前正对库区、大坝、厂房进行排查。

粟勇说，地震发生时，水电站正在以40万的负荷发电，目前发电也没有受到影响。水电站还有一批人暂住在泸定桥宾馆，目前全员安全。

泸定水电站是大渡河干流规划调整推荐22级方案的第12个梯级电站，装机92万千瓦。

四川省地震局已启动二级地震应急响应，成立应急指挥部，召开紧急会议部署应急处置工作，指派当地防震减灾工作部门及地震监测中心站前往震区调查核实震情、灾情，协同当地政府抗震救灾。

综合中国新闻网和新京报等报道，泸定县一家饭店老板称，当时她正在一楼店铺，感受到震动后随即往屋外跑去。另有居民称，地震来时她正在广场做核酸检测，感受到短时间的强烈震动，有不少人都跑到广场上避震。还有居民称，地震发生时站不稳，目前周围居民均在楼下空旷处避险，周围有部分房屋出现裂缝。成都锦江区市民谢先生家住21楼，直言在地震时明显感觉到大楼晃动，人也跟着摇晃。

西南铁路消息称，为确保旅客运输安全，铁路部门迅速启动应急预案，紧急封锁有震感的区段线路，全面巡检行车设备，排查安全隐患。受此影响，部分列车将不同程度晚点。

稍早前在中午12时56分，四川雅安市石棉县（北纬29.40度，东经102.17度）发生4.2级地震，震源深度15公里。