中国国铁集团负债破6万亿人民币

中国国家铁路集团公布今年上半年财务决算，截至2022年上半年，国铁集团负债合计6万亿元（人民币，下同，约1.2万亿新元），较上年同期增加3.45%，最赚钱的京沪高铁也亏损。

据第一财经报道，截至二季度末，国铁集团负债率为66.81%，较去年底增长0.48%。

国铁集团有关负责人说，“主要原因是上半年铁路固定资产投资保持高位运行，负债总额有所增加。”

但负责人也称，铁路负债主要是建设投资负债，与维持简单再生产的经营性负债有本质不同，其对应的是优质资产。铁路客货运输、多元经营现金流稳定，具有良好的偿债能力，债务风险稳定可控。

据报道，冠病疫情持续对国铁集团经营业绩造成冲击。上半年，国铁集团实现营业总收入4857亿元，同比减少271亿元，净利润亏损804亿元，其中二季度当季亏损343亿元，较一季度收窄118亿元。

国铁集团称，净利润亏损的主要原因是多点散发疫情，给铁路运输经营带来较大影响，客运和多元经营尤其严重。

国铁集团总收入主要由客运收入和货运收入组成，上半年国铁集团实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%，但客运收入下滑明显，仅965亿元，同比减少599亿元，下降38.3%。

客运线路中，有“中国最赚钱高铁”之称的京沪高铁上半年净利亏损10.28亿元，同比下降137%。其中，今年二季度是公司2020年1月上市以来首次录得季度亏损。

京沪高铁称，上半年京沪高铁沿线多个地区，尤其是上海、北京等特大城市出现多起聚集性疫情，且持续时间较长，对商务、旅游、探亲等高铁主要客流出行需求造成极大影响，旅客出行意愿呈断崖式下降，给公司经营业绩带来史无前例的、严重的、持续性的冲击。

但国铁集团的铁路货运实现增长，单日货物发送量、货运周转量、装车数、卸车数等多项指标屡次刷新历史纪录。

数据显示，上半年，国铁集团铁路发送货物19.46亿吨，同比增长5.5%，月度货物发送量连创历史新高，实现货运收入2344亿元，同比增长9.6%。

铁路投资方面，机构预计，根据2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元的规模计算，下半年铁路投资仍有近5000亿左右空间，预计下半年或将开启建设高潮。