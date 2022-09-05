中国启动国家地震三级应急响应 四川省委书记要求争分夺秒抗震

四川省甘孜州泸定县星期一（9月5日）中午发生6.8级地震，中国国务院抗震救灾指挥部办公室、应急管理部接报后，立即启动国家地震应急三级响应，国家减灾委、应急管理部启动国家Ⅳ级救灾应急响应。

据中国地震台网测定，四川省甘孜州泸定县9月5日中午12时52分发生6.8级地震，震源深度16公里。据网民反馈，成都和重庆等地震感明显。

综合澎湃新闻和北京日报新闻客户端报道，地震发生后，中国国务院抗震救灾指挥部副指挥长、应急管理部部长王祥喜第一时间赶到部指挥中心调度部署人员搜救、灾情核查、震情监测和次生灾害防范等工作，派出由应急管理部党委委员、中国地震局局长闵宜仁带队的工作组赴现场指导做好抗震救灾工作，同时调派国家综合性消防救援力量赶赴震区。

四川省消防救援总队泸定县前突小组30 人赶赴震中核查灾情，甘孜、成都、德阳、乐山、雅安、眉山、资阳等七个支队共530人地震救援力量正赶赴震中。灾情正在核报中。

地震发生后，四川省委书记王晓晖第一时间与泸定县委主要负责同志通电话了解灾情，要求县委、县政府迅速组织力量，争分夺秒做好抗震救灾工作，深入震中尽快核查受灾情况，妥善安置受灾群众。

王晓晖并作出批示，要求省政府迅速启动应急响应，加强对灾区抗震救灾工作的指导，尽快了解受灾情况，千方百计抢救伤员，防止次生灾害，全力保障灾区群众生命财产安全。

受王晓晖委托，四川省委副书记、省长黄强率省级有关部门赶赴灾区指导抗震救灾工作。