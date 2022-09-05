台湾9月12日起迎来首批免签旅客入境

虽然新增病例逾两万，台湾中央流行疫情指挥中心仍决定进一步放宽边境管制，从下星期一（9月12日）起，迎来第一批免签证旅客入境。

综合台湾《联合报》《自由时报》等报道，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜星期一（9月5日）宣布边境开放新措施，自9月12日起，恢复实施美国、加拿大、新西兰、澳大利亚、欧洲与邦交国国民入境免签证待遇。

王必胜说，虽然台湾疫情仍在上升，但都在指挥中心预测范围内，各项防疫物资、医疗量能准备充裕、情况可控，所以基于稳健开放、渐进式调整边境管制的原则，作出上述决定。

王必胜说，首批恢复入境免签待遇下星期一起实施，不过入境人数总量上限仍维持每周5万人次，入境后必须接受唾液筛检，入境检疫仍维持“3+4”（三天居家检疫+四天自主防疫）。第一批恢复入境免签的国家，都是与台湾互惠免签，其中不少国家现在面临签证塞车、延迟的问题，在恢复免签后即可解决。

王必胜强调，后续也会观察实际开放后的状况，再讨论开放下一批，同时也会评估每周入境人数上限是否再调升。

台湾外交部领事事务局局长叶非比也说，免签证来台可以从事商务、参展、考察、国际交流、观光、探亲、社会访问等无须申请许可的活动，但如果从事其他依照法规需要事先取得中央目的事业主管机关许可的活动，还是要申请签证。

叶非比说，如果预计在台湾停留的时间超过免签证的停留期限，或是要从事比如说传教、弘法等需要经过资格审查的活动，仍须事先向外交部驻外馆处申请适当的特别入境许可签证。

指挥中心5日通报，当天新增2万4103起确诊病例，本土病例2万3931起，较上周一增加18%。当天还新增172起境外移入病例，另有死亡病例31起。