中国外交部新任发言人毛宁亮相

中国外交部新任发言人毛宁星期一（9月5日）正式主持外交部例行记者会，成为中国外交部第33任新闻发言人。

据中国外交部官网“组织机构”栏目信息，毛宁已担任外交部新闻司副司长，位列汪文斌之后、赵立坚之前。

据环球网报道，外交部新闻司副司长、新闻发言人汪文斌星期一介绍毛宁时说，毛宁从事外交工作已经27年，曾长期从事亚洲方向的工作，有丰富的外交工作经验和良好的沟通能力，相信她会很快和中外记者朋友们建立起良好的工作关系。

毛宁在主持记者会前说，新闻发言人对她来说是一个全新的岗位，她将向自己的前任学习，和同事们一道及时、准确、全面介绍中国的外交政策和外交理念，致力于增进中国与世界的相互了解。

中国外交部自1983年建立新闻发言人制度，是最早设立固定新闻发布机制的中国政府部委之一。

公开资料显示，1972年出生的毛宁是湖南湘潭人，曾先后任外交部亚洲司朝鲜半岛事务办公室主任、中日韩合作秘书处副秘书长、驻美国使馆参赞、外交部亚洲司副司级干部、外交部亚洲司政工参赞、外交部亚洲司副司长等。

2020年6月，毛宁到地方任职，任四川省乐山市委常委、副市长。乐山市人大常务委员会第六次会议今年7月8日决定，接受毛宁辞去乐山市人民政府副市长职务请求。