国台办：昆山将办三场深化两岸交流合作活动

中国大陆国务院台办宣布，江苏省昆山市将在9月7日至8日举办三场两岸交流合作活动，今年也将举办59项深化昆台经济社会文化交流合作系列活动。

据中新社报道，国台办发言人朱凤莲星期一（9月5日）说，将于9月8日举办的2022两岸工业互联网融合发展研讨会，由中国工业互联网研究院和台湾电电公会联合主办。两岸企业代表、行业相关专家将围绕“中小企业数字化转型”进行深入交流，为两岸工业互联网融合发展注入新活力、新动能。

第十届海峡两岸(昆台)文化交流月启动暨昆山慧聚广场“宝岛又一村”文旅商业街开街将于9月7日举办。

朱凤莲说，商业街将深度融合台湾夜市特色和江南文化，旨在打造长三角地区最具影响力的台湾特色文化街区、昆山城市夜经济的最靓丽名片、数字经济下的新型零售体验区。

2022海峡两岸(昆山)中秋灯会以“花开并蒂·灯映两岸”为主题，将分别于9月7日和8日晚在昆山开发区慧聚广场、旅游度假区(周庄古镇)亮灯，持续至10月7日。灯会将同期举办13项两岸文化交流、灯会嘉年华、主题宣传以及文旅消费等活动。

国台办称，江苏昆山近年来持续打造对台交流合作最佳承载地，今年拟举办59项深化昆台经济社会文化交流合作系列活动，涉及经济、科技、教育、医疗、文化等多个领域。