四川泸定县地震已致七人遇难

四川甘孜州官方通报，甘孜州泸定县6.8级地震，已造成7死2伤。

综合中国央视网、澎湃新闻和中国新闻网等报道，四川甘孜州人民政府新闻办星期一（9月5日）下午召开新闻发布会，通报甘孜州泸定县6.8级地震相关情况，目前确认已有七人遇难，其中三名遇难者为海螺沟管理局人员。

甘孜州120指挥中心工作人员说，已派出救护车前往泸定县，“目前还是有点严重”，有山体塌方造成两人轻伤，还有房屋坍塌人员被压。泸定县人民医院急诊科工作人员表示，目前医护已出诊。

四川省财政厅紧急向甘孜州专调资金5000万元人民币（1000万元新元），用于受灾地区抗震救灾紧急支出，确保抗震救灾工作及时开展。

据通报，道路、通讯、房屋等受损情况正在核查中。州级相关部门已派出武警、消防、医疗救治、通讯电力、交通保畅等救援力量635人开展抢险工作。

经初步勘探，震中磨西镇、燕子沟镇通信中断，得妥镇山体滑坡与房屋受损较严重，冷碛镇道路中断。地震还造成甘孜、雅安等地部分变电站和输电线路停运。

四川省地震局通报，地震专家综合分析认为，此次泸定6.8级地震震中位于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近，为主震-余震型地震，根据区域构造、历史地震活动、地震序列类型等资料，近期原震区发生更大地震的可能性不大，余震活动仍将持续一段时间。

截至2022年9月5日下午3时共记录到3.0级及以上余震三次，其中6.0至6.9级地震0次，5.0至5.9级地震0次，4.0至4.9级地震一次，3.0至3.9级地震两次。

根据甘孜州泸定县9月5日6.8级地震震级与影响场烈度，结合四川省气象台天气预报情况，预计未来72小时，甘孜州康定市、泸定县、九龙县、雅江县，雅安市天全县、荥经县、汉源县、石棉县，凉山州冕宁县、甘洛县等三市州和10县市发生地质灾害的风险较高（黄色预警）。