中国央行官员称人民币没有出现全面贬值

中国央行官员称，人民币并没有出现全面贬值，在SDR货币篮子里同美元一样在升值。

据澎湃新闻报道，中国央行副行长刘国强星期一（9月5日）在国务院新闻办举行的政策吹风会上回答人民币贬值的问题时说，中国是开放经济，所以人民币汇率必然受各种因素影响，近期主要是美国加码货币政策调整，在美元升值背景下，SDR（特别提款权）篮子里其他储备货币对美元都大幅度贬值，人民币也贬值8%左右，但和其他非美元货币相比，贬值幅度是最小的。

刘国强称，“在SDR货币篮子里，一个基本情况是美元升值了，人民币也升值了，但美元的升值幅度比人民币的升值幅度要大一些。所以，人民币并没有出现全面的贬值。”

对于未来趋势，刘国强说，人民币长期的趋势应该是明确的，未来世界对人民币的认可度会不断增强，这是长期趋势，“但是短期内应该是这样的，双向波动是一种常态，有双向波动，不会出现‘单边市’，但是汇率的点位是测不准的，大家不要去赌某个点。”

刘国强称，“合理均衡、基本稳定是我们喜闻乐见的，我们也有实力支撑，我觉得不会出事，也不允许出事。”

关于货币政策，刘国强说，不同国家的经济基本面不一样，金融环境不一样，货币政策也理所当然应该不同，中国作为经济大国，更应该立足自己的国情自主实施货币政策。

他强调，冠病疫情发生以后，中国率先实现经济正增长，使中国有条件也有必要实施正常的货币政策，坚持不搞大水漫灌，不超发货币，没有实施非常规货币政策，没有把工具箱掏空。

“所以当前中国货币政策的空间还比较充足，政策工具丰富，既不缺价格工具，也不缺数量工具。”

刘国强还说，下一步将坚持稳健的货币政策，有力有度有效用好政策工具，兼顾好稳增长、稳就业与稳通胀的关系，应对好各种风险挑战。