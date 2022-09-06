夏宝龙会见贺一诚 推支持澳门旅游发展措施

中国全国政协副主席、国务院港澳事务办公室主任夏宝龙星期一（9月5日）在澳门珠海与澳门特首贺一诚会面，提出要积极研究推出支持澳门旅游发展、加快横琴深合区建设等政策措施。

据《澳门日报》报道，夏宝龙星期一与贺一诚会面时，听取澳门当前形势和澳门政府有关工作情况的汇报，中国大陆驻澳门联络办公室主任郑新聪陪同会见。

夏宝龙称，中国国家主席习近平和中央高度重视港澳工作，关心港澳同胞的福祉和经济社会的发展。习近平7月1日在香港回归庆典上的讲话极大增强了香港、澳门和国际社会对“一国两制”和港澳发展前景的信心。习近平在香港出席活动期间也充分肯定贺一诚的工作，对澳门工作提出殷切希望。

夏宝龙赞赏贺一诚在面对各种困难和挑战时，带领政府团结社会各界，扎实工作，打赢打好“6·18”疫情防控战，及时推出保就业、稳经济、顾民生一系列措施；主动对接国家发展战略，努力推进横琴粤澳深度合作区建设；不断完善维护国家安全的法律制度和执行机制，确保澳门的政治安全和社会稳定。

夏宝龙称，冠病疫情持续蔓延，澳门作为外向型的微小经济体，经济结构单一，受疫情冲击影响很大，经济社会发展面临许多现实困难和问题。他强调，澳门特首和澳门政府是“当家人”，要履行好第一责任人的责任，继续统筹抓好疫情防控和经济社会发展，全力以赴确保社会大局稳定。

夏宝龙还提到，中央有关部门将根据澳门政府的提请，积极研究推出支持澳门旅游发展、加快横琴深合区建设等政策措施，保持澳门经济社会长期繁荣稳定。

贺一诚则说，将按照习近平和指示和中央的要求，始终坚持疫情防控“动态清零”总方针不动摇，持续有效纾解民困、改善民生，不断加强中国大陆与澳门人员往来和经贸合作，努力推动经济复苏，全力维护澳门社会安定稳定。

同样会见贺一诚的郑新聪说，夏宝龙专程会见贺一诚，体现了中央对澳门工作的高度重视，增强了澳门政府和社会各界应对挑战、共克时艰的信心。中联办将坚定支持贺一诚和澳门政府依法施政，积极推动澳门经济社会发展各项工作取得新成效。

据悉，国务院港澳办有关领导也同时来珠调研，与澳门相关人士深入交流、了解澳门经济社会发展有关情况。

据香港01报道，在向香港特首办询问香港特首李家超是否有会见夏宝龙的安排时，香港特首办仅称，李家超仍身处香港，没有其他补充。