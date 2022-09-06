韩驻华大使：已向王毅介绍对朝政策“大胆构想”

韩国驻华大使郑在浩星期一（9月5日）说，他已于上个月向中国外长王毅介绍尹锡悦政府的对朝政策“大胆构想”。

据韩联社报道，郑在浩星期一接受当地特派记者采访时，被问及上个月24日在韩中建交30周年庆祝活动上，与王毅交谈时所谈及的话题。郑在浩说，自己与王毅的对话持续了相当长的时间，两人主要回顾韩中建交30周年历程，并讨论两国关系未来发展方向。

不过，郑在浩并没有介绍具体的对话内容和王毅对“大胆构想”的看法。

郑在浩对韩中建交30周年庆祝活动评价称，两国高官释放积极信号，两国领导人公开表明未来30年推动两国关系发展的决心，两国总理和外长也互换贺电。

郑在浩还对中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书定于本月15日访韩一事表示，此访意味着韩中两国今后将保持高级别沟通。

韩国总统尹锡悦上个月15日在光复节致辞中公开对朝“大胆计划”构想，称若朝鲜采取实质性无核化措施，将帮助朝鲜划时代地改善经济状况和居民生活质量，还表示可在与朝达成核协议之前推进以韩国粮食交换朝鲜矿物资源的项目。

不过，在尹锡悦发表构想的四天后，朝鲜领导人金正恩的胞妹、劳动党中央委员会副部长金与上月19日通过《劳动新闻》以“不要做虚无缥缈的梦”为题发表谈话，批评尹锡悦的“大胆计划”构想荒谬至极，计划并不新鲜，不过是10多年前李明博政府提出的“弃核、开放、3000”构想的翻版。金与正还表明了朝鲜政府“绝不理睬”的立场。