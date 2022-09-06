中国发改委：三季度出台政策对经济回升至关重要

中国国家发展改革委员会副秘书长杨荫凯星期一（9月5日）称，当前中国经济正处于企稳回升的重要窗口，三季度出台政策至关重要。

据中国新闻网报道，杨荫凯星期一在北京出席国务院政策例行吹风会时称，今年下半年是中国经济回补二季度疫情损失的关键期，也是政策发挥作用的黄金期，必须抢抓时间窗口，果断出台接续政策，有力保持经济恢复发展的势头。

从政策力度看，杨荫凯指出，一揽子政策和接续政策总体规模合理适度，能够有力配合衔接形成组合效应，推动经济加快恢复，同时不搞“大水漫灌”、不预支未来，既利当前，又利长远。

从政策的重点看，杨荫凯称，接续政策从供需两端协同发力，着力扩大有效需求，促投资、带消费、增就业，强化能源供应保障，稳定粮食生产，抓好物流保通保畅，持续为市场主体减负激活力，有利于进一步巩固经济恢复的基础，切实增强发展后劲。

杨荫凯强调，今年5月份以来，各地区、各部门抓好各项政策措施特别是稳经济一揽子政策落地见效，这些政策的稳增长效应正在逐步显现。近期，国务院又结合经济运行中的一些新情况、新问题，出台了19项接续政策。

杨萌凯称，中国作为世界第二大经济体，具备足够的发展韧性，随着已部署政策措施的落地见效，有理由相信，中国能够保持经济运行在合理区间。