蔡英文致哀慰问四川震灾 台消防署称可随时出动救援

对于四川泸定县发生的6.8级地震，台湾总统蔡英文表达慰问及关怀，台湾消防署称已准备好救灾团队，随时可出动开展救援工作。

据台湾中央广播电台报道，台湾总统府发言人张惇涵星期二（9月6日）转达蔡英文的慰问及关怀。蔡英文向不幸罹难的人员及家属致上哀悼之意，也期盼搜救和灾后复原工作能够顺利进行，尽早恢复正常生活。

张惇涵介绍，据初步掌握，截至目前为止，没有台籍人士受困于当地或有伤亡情形，蔡英文责请陆委会及相关单位密切掌握后续情况。

台湾消防署星期二早也发布新闻稿称，在获知四川发生地震后，本于人道关怀与救灾无分国界精神，署内特种搜救队第一时间就迅速完成国际人道救援任务整备救灾，现已完成搜救人员40人、搜救犬一只与各式救援装备器材五公吨的国际人道救援专案包机救援任务整备，随时可因应国际间各项灾难应变速度。

由于四川强震所造成伤亡持续攀升，台湾消防署说，除第一时间下令通报特种搜救队各单位同仁进行人道救援任务整备外，也同步联系财团法人赈灾基金会启动专案包机救援机制，一旦接获台湾外交部或陆委会指示，将即刻搭乘专机驰援，尽力抢救受困灾民。

四川甘孜州泸定县星期一（9月5日）下午近1时发生6.8级地震，省会成都和重庆等地明显感受到震动。据人民日报客户端消息，截至9月5日晚上，地震造成的死亡人数已达到46人，16人失联，50人受伤。

