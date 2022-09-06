图瓦卢与台湾签署协定 强化警政海巡合作

南太平洋岛国图瓦卢总理纳塔诺（Kausea Natano）星期一（9月5日）在台湾访问期间，与台湾签署了两份协定，强化与台湾的警政和海巡合作。

据台湾《自由时报》报道，纳塔诺星期一下午在台北宾馆与台湾外交部长吴钊燮签署《重申外交关系联合公报》，并分别与台湾内政部长徐国勇和海洋委员会代理主委周美伍签署警政合作协定及海巡合作协定。

根据警政合作协定，台湾和图瓦卢的执法机关将建立制度化警政合作，除了开放警政人员交流互访、警察专业技能训练、工作经验与技术协助交流之外，也将透过执法情资分享、合作侦办和协同行动等方式，打击跨国犯罪。

而根据海巡合作协定，台湾和图瓦卢将在人员互访、训练交流、海难救助、渔业执法和跨国打击犯罪领域建立制度化合作；包括共同办理海上救助及执法演训、共同执行海上联合巡航、犯罪情资交换等具体合作。

另外，图瓦卢公共工程、基础建设及环境部长田互鲁（Ampelosa Manoa Tehulu）也与中山大学校长郑英耀签署《海洋科学及工程研究中心合作备忘录》，进一步促进双方在教育及海洋环境研究的交流。

图瓦卢是与台湾仍保持外交关系的邦交国之一，今年是台湾和图瓦卢建交43周年。纳塔诺应台湾政府邀请，从本月3日起至9日率团赴台进行访问。访团一行人包括田互鲁、地方政府暨农业部长提阿法（Saaga Talu Teafa）伉俪、渔业暨商业部长陶希（Kitiona Tausi）伉俪及政府秘书长塔普加（Tapugao Falefou）等。

据台湾总统府消息，纳塔诺星期一在与台湾总统蔡英文会面时，称过去43年来，图瓦卢最坚信奉行的是信任，因此在与台湾的外交关系中，图瓦卢政府会持续维护双方秉持的共享价值，并在国际场域为台湾发声，包括即将在这个月举行的联合国大会，一起捍卫民主、法治、和平等原则。