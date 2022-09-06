李家超回应彭博报道：港府工作关系愉快

针对彭博社早前报道香港特首李家超希望在11月前取消入境酒店检疫，与政府团队出现分歧，李家超星期二（9月6日）回应，政府团队团结，工作关系愉快，并强调所有防疫政策都经充分讨论后才实行。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港行政会议时隔八个星期后复会，李家超在会议前会见记者。

针对外界有声音希望政府放宽抵港人士检疫规定至“0+7”，即撤销酒店隔离需求，只需要居家健康监测七天，李家超称，港府的防疫政策是基于数据和按香港实际环境执行，秉持着五个原则：不躺平、减重症减死亡、针对高风险人士一老一幼长期病患者予以保护、以精准方法管控不同风险人士，以及平衡风险及社会实际需求。

被问到政府内部是否对防疫政策有分歧时，李家超称，政府团队团结，工作关系愉快良好，他们会讨论政策的利弊，在推行时保持一致性。他说，所有政策都是充份讨论后作出最好的决定，原则是以最小代价达致最好效果。

李家超还提到，目前正在与中国大陆商讨“逆向隔离”的实际安排，包括核酸检测的标准、如何安排完成隔离人士进入中国大陆等。他说，这是港府第一次执行“逆向隔离”安排，有不同问题需处理和克服，加上近期中国大陆疫情升温，两地在共同处理自己疫情期间，“逆向隔离”安排需要时间去探讨。

彭博社9月1日引述知情人士报道称，尽管港府内部有人反对，但李家超倾向支持在11月前取消抵港人员的酒店检疫政策，以显示香港已恢复正常运行。

香港医务卫生局局长卢宠茂星期天（9月4日）在网上撰文，以中国大陆宫斗剧《延禧攻略》为喻，不点名批评彭博社有关港府抗疫政策存在分歧的报道不实，并澄清问责团队抗疫政策目标一致，绝无矛盾。