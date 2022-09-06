港中大开学日办升旗礼 称属于国安教育一部分

香港中文大学星期一（9月5日）首次在开学日举行升旗仪式，称这属于国安教育一部分，以增加学生对祖国归属感。

香港保安局、教育局、警务处的主要负责人，以及中央驻港教育官员、驻港国安公署官员等，共200多名嘉宾出席了这场开学升旗仪式。

综合中大新闻稿和多家港媒报道，保安局局长邓炳强、教育局局长蔡若莲、警务处处长萧泽颐、副处长周一鸣、中联办教育科技部副部长徐凯、中央驻港国安公署联络局局长邓建伟、中国外交部驻港特派员公署国际部主任王琪等，都见证了星期一的仪式。

仪式片段显示，校方安排了保安员担任升旗队，众人在升旗时唱国歌，之后挥动手中的国旗及区旗。校方称，今年将启动一些关于国家安全和爱国意识方面的课程和讲座。

《星岛日报》的分析认为，中大曾在2019年发生“学生暴徒”与警方的“二号桥争夺战”，影响至今仍未完全熄灭。此次，中大发信邀请多个机构派代表出席，结果有200多名嘉宾莅临，多少洗刷了中大“暴徒大学”形象，也预示着中大校长段崇智的续聘争议和“倒段”行动告一段落。

中大校董会是在今年5月决定段崇智续任三年，但有建制派人士仍对段崇智当年对学生不够强硬耿耿于怀。全国政协副主席梁振英就多次在社交媒体发文，指段崇智有政治问题，身兼中大校董会成员的多名立法会议员也反对续任安排，认为不应该通过续聘段崇智，传达“中大”不是“暴大”、段崇智的表现没问题的信号。

对此，《明报》引述中大政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，由于段崇智卷入政治追击事件，所以校方刻意安排官员参与升旗礼。

不过，全国港澳研究会副会长刘兆佳则相信这次国安公署派员出席中大升旗礼，是对校方近一两年愿意推动爱国活动的肯定，不宜有太多政治猜测。