中企500强：企业亏损面略有扩大

中国企业联合会、中国企业家协会发布“2022中国企业500强”榜单显示，中国国家电网营收超2.9万亿（人民币，下同，5864.53亿新元）排名第一。虽然500强企业“千亿俱乐部”扩容，但是企业亏损面略有扩大。

据中新经纬报道，榜单数据显示，今年500强的入围门槛为446.25亿元，较上年提高53.89亿元，增长13.74%；500强企业2021年营收总规模首次突破100万亿元大关，达到102.48万亿元，较上年增长14.08%，为近10年来的最大涨幅。

数据显示，500强企业“千亿俱乐部”扩容，营收超千亿元企业数量增至244家，较上年增加22家。同时，12家企业的营业收入超过了万亿元门槛，比上年增加4家。

具体来看，12家万亿级企业除了国家电网、中国石油、中国石化、中国建筑、中国工商银行、中国建设银行、中国平安、中国农业银行八家原万亿级企业外，中国中化、中国中铁、中国铁建、中国人寿四家企业成为万亿级企业新成员。

另外，企业亏损面略有扩大，煤炭、地产、化学原料、航空运输是亏损多发领域。2022中国企业500强中，亏损企业为33家，亏损面为6.6%，较上年500强扩大1.0个百分点，33家企业合计亏损额为1591.73亿元，亏损金额较上年500强增加183.95%。

非银企业的盈利水平整体上波动提升，商业银行呈现下降态势，非银企业与商业银行之间的盈利差距有所缩小，但依旧显著低于商业银行。2022中国企业500强中，非银企业的收入利润率、净资产利润率分别为2.99%、8.42%，分别比商业银行低17.88个百分点和1.94个百分点。