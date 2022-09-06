理想ONE确认“停产降价”属实：部分车主可获补贴

因理想ONE终端降价2万元（人民币，下同，约4000新元）并将停产的消息，理想汽车陷入了“割韭菜”的舆论漩涡。理想ONE回应“停产降价”称，消息属实，部分车主可获3000元油卡补贴。

据时代财经报道，部分理想ONE的车主反映说，收到理想ONE降价2万并且要停产的消息，一周不到，买车亏了2万。在黑猫投诉平台上，针对理想汽车的投诉已经达到1246份。车主们得到的回复是，理想汽车给予人文关怀可以帮其申请3000块钱的中石化油卡补贴；并且理想只给2022年7月、8月提车的车主该补贴。

理想方面星期一（5日）证实了理想ONE即将停产的消息：“我们之前发布半年报的时候对外公布过，理想L8将于11月发布，在当月开始交付。理想L8是理想ONE的换代产品，后续我们会以理想L8销售为主，理想ONE会逐步退出生产线。”

理想汽车称：“7月的时候，销售伙伴的确不知道L8的上市节奏。事实上，我们跟传统车企的营销节奏的制定会存在一些区别，所以终端伙伴了解到这些信息其实都不会早于我们对外公布的时间。”

对于用户的诉求，理想汽车回应说，“我们有专门的团队和这些用户进行对接，处理用户的咨询和反馈，解决用户需求。我们也注意到这些车主订车的时间和诉求都不一样，所以没法说一刀切给出解决方案。”对于车主反映的3000元油卡补贴，理想汽车确认该消息属实，并称，“对于近期购车的车主，的确会给到油卡补贴”。

作为理想汽车首款车型，理想ONE于2019年第四季度正式开启交付。由于切中家庭的出行需求，理想ONE曾上市即爆款，交付量节节攀升。截至今年7月末，理想ONE已累计交付了19万4913辆。