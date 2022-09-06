四川泸定6.8级地震已造成65人遇难

四川泸定发生6.8级地震，截至星期二（9月6日）已造成65人遇难。

据央视新闻报道，截至星期二早上7时，甘孜州报告37人遇难、失联12人，已收治伤员170人，其中重伤56人。雅安石棉县共接报28人遇难，78人受伤，受伤人员均已送往医院救治，其中，危重五人，重伤12人、轻伤61人。

截至目前，震灾已造成65人罹难。

四川甘孜州泸定县星期一（9月5日）下午近1时发生6.8级地震，省会成都和重庆等地明显感受到震动。

受到震灾影响，四川路桥所属康新项目部正在磨西古镇抢通往海螺沟景区的唯一道路，据估计景区内被困200余人，由于工作面有限，目前投入一台挖机，两台装载机，现场抢险人员15人。

泸定县得妥镇大部分房屋也受损，部分地段山体滑坡严重，湾东村飞水沟和银厂沟两条河流汇合处因山体滑坡造成堰塞湖，湾东村和紫雅场村约有上千名群众被困。

星期二早上6时，消防人员携带六艘动力橡皮艇和相关救援装备救治伤员和转移被困群众；另一部分救援人员观测湾东村堰塞湖态势，为舟艇转移被困群众进行安全预警。截至9时35分，消防人员已从紫雅场村成功转移出15名群众，救治六名伤员，从湾东村救治转移两名群众。其它各项救援工作正在紧张进行中。

9月6日凌晨2时，西部战区出动精干力量编成前方指挥组，连夜赶赴地震灾区，组织指挥军队和武警力量展开救援。截至目前，战区辖区已出动官兵、武警和民兵1900余人投入抗震救灾，正在组织转移群众、搭建帐篷，搬运救灾物资等救灾任务。今日重点开展重伤员转运，道路疏通，受灾群众搜救和重点险情排查，严防发生次生灾害。