四川地震 中国多家科技企业捐款赈灾

四川泸定发生6.8级地震，造成多地道路中断、房屋倒塌，中国多家大型科技企业相继宣布捐款帮助赈灾，其中包括阿里巴巴、网易、小米等。

据“阿里巴巴公益”微信公众号星期二（9月6日）消息，阿里巴巴公益基金会已启动应急救灾预案，向甘孜泸定地震灾区首期捐赠500万元（人民币，下同，约101万新元），依照政府统一指挥，用于抗震救灾及灾后重建。

阿里巴巴公益称，将继续关注灾后救援进展。此前派驻在甘孜的阿里公益乡村特派员同事，正在全力对接和协调相关资源，协助前线灾后救助工作。

此外，阿里巴巴公益称，基金会星期一晚间已与中国红十字基金会、中华社会救助基金会、壹基金、爱德基金会等，在“95 公益周”会场联合发起募捐救助行动。在淘宝搜索“愿泸定平安”，即可进入救灾募捐专题页面。

据“IT之家”报道，除了阿里巴巴，中国新能源科技巨头宁德时代同样宣布捐款500万，协助灾民救助及灾后恢复、重建工作。

另外，网易星期二下午也发布公告向甘孜泸定地震灾区首期捐赠100万元现金及价值50万元的应急物资，用于支持当地救灾防疫、百姓防寒取暖等工作。同时，网易正向四川紧急调运2500件网易严选折叠床、被褥等当地救灾急需物品。

小米也宣布捐赠100万元，用于地震灾区抗震救灾和灾后重建工作。

四川甘孜州泸定县星期一（9月5日）下午近1时发生6.8级地震，截至星期二早上7时已造成65人遇难。水电、交通、 通信等基础设施受损。目前，四川省抗震救灾指挥部已启动一级应急响应；当地慈善组织向全社会发起倡议，呼吁对灾区进行援助。