地震也“不准下楼”？成都业主称管理员玩笑话被误解

四川泸定县发生强震，正因疫情被封控的成都震感强烈，防控期遇地震是否可以撤离的问题引起关注，网上传出成都有物业管理员称地震也“不准下楼”，但有业主随后澄清说，网传对话被误解，只是“玩笑话”。成都卫健委也回复说，如果防控期遇到地震，应做好防护安全撤离。

甘孜州泸定县星期一（9月5日）发生6.8级强震，距离震中226公里的成都市区有明显震感，但目前成都仍在封控中，民众被要求“原则上居家”，不少市民担心，万一成都也发生地震，是否能到户外避难？

地震发生后，成都等多地网友在网上发布短视频，可以见到大量市民第一时间从家中撤离到户外避险，但也有部分小区在封控期间为确保居民不出门，采取了将楼道门、消防门等锁住的极端措施。

据观察者网报道，5日下午，网上流传出一张成都市成华区一高风险小区住户群的微信聊天截图。一居民问物业管理员地震“摇凶了也不能往下跑吗？”，得到的答复是带有多个感叹号的“不准跑！！！！”

随后，有自称是当事业主的网友在社交平台上贴出更多相关聊天截图进行澄清，称这个回复是地震结束后的“玩笑话”，被人截图出去后引发误解。

这名网友说：“地震时间为12:52分，地震结束后13:02大家在群里开玩笑能不能跑，物业也就开着玩笑回答不准跑..并且后续大家聊天语气已经说话方式就很明了！！”

网友还说：“这个事情完全就是营销号去头去尾，现在小区业主知道这个事情之后所有人都在维护管家。”

观察者网当晚联系到发布辟谣贴的小区业主吴女士，她说，这名年轻管家平时和小区住户相处得很好，所以经常开玩笑。由于最初那张掐头去尾的网传微信截图暴露了管家的联系方式，她的电话在短时间内被打爆，遭到大规模网暴。

吴女士说，除了她自己以外，小区里还很多业主在得知此事后都出来支持遭到误解的管家。

吴女士坦言，虽然从物业管理员的立场上来说，她那句“不准跑”欠妥，但他们一群年轻人平时说话就是这样，所以都知道她在说玩笑话。

对于网上关于成都封控遭遇地震的讨论，官媒《环球时报》前总编辑胡锡进5日下午在个人微博发文称，震情是否构成危害，第一时间未必所有人都判断得了，因此他认为出现这方面的“混乱”很正常，基层有看法不一致的情况，不应大惊小怪，更不应被上纲上线。

他还写道，相信四川省会针对地震及时出台相关措施，既安抚当下的人心，也避免出现余震时在非震中地区造成不必要的慌乱，比如小区的消防通道被物业封住构成隐患，就很值得改进。

对于防控期遇地震是否应该撤离的问题，成都卫健委星期一深夜也通过官方微信公众号回应说，应优先保障市民群众生命安全，条件允许情况下，个人应做好防护，安全撤离；避难时，应尽量减少聚集和接触；高风险场所灾害结束后，应及时做好疫情传播风险评估，做好后续处置工作。