吴秀波等艺人投资的品牌因虚假宣传被罚

中国艺人吴秀波、杨坤、夏雨共同投资成立的面包连锁品牌“牛角村”因虚假宣传被罚。“牛角村”宣称加盟的店家有800家店，实际仅10家。

据中国网报道，面包连锁品牌“牛角村”关联公司违反不正当竞争法被罚10万元（人民币，下同，约2万新元）。“牛角村”宣称旗下拥有800家专卖店实际仅10家店营业；官网宣传“3万平米”工厂实际并没有自建工厂。

北京市场监管局网站处罚信息显示，北京牛角村餐饮管理有限公司日前因违反《中华人民共和国反不正当竞争法》相关规定被北京市朝阳区市场监督管理局罚款10万元。处罚日期为2022年8月29日。

“牛角村”还宣传“单店日流水峰值接近7万元”，经北京市场监管局核查，“牛角村”自营的三里屯店、蓝港店、哈尔滨店、银泰店、长楹店、缤纷店， 2018年4月至2019年12月期间六家店的月零售总额为346万7947.93元至545万3422.33元之间，仅有三里屯店、长楹店合计21个自然日单店日流水峰值接近或超过7万元。

此外，“牛角村”还宣传“世界级西点烘焙大师”，经北京市场监管局核查，当事人无法提供相关证明材料。“牛角村”宣传“进口低脂奶油”，实际为进口的为新西兰安佳大黄油、安佳超高温灭菌搅打稀奶油，并非低脂奶油。

天眼查显示，上述行政处罚当事人北京牛角村餐饮管理有限公司2015年10月成立，注册资本2222.22万人民币，法定代表人为黄芳。股东信息显示，该公司股东包括吴秀波、杨坤、夏雨等多位知名演艺界人士。

