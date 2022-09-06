北京新增一起高校相关聚集性疫情

中国首都北京市的疫情防控再敲响警钟，北京市星期二（9月6日）新增一起高校相关聚集性疫情，当局提醒返京返校人员减少校园流动，不聚餐、不聚会。

据央视新闻报道，北京市政府新闻发言人徐和建星期二在新闻发布会上通报，北京化工大学昌平校区报告新增一起本土冠病确诊病例和五名核酸初筛阳性人员。

徐和建称，各学校要履行防疫主体责任，坚持零报告制度，将各项疫情防控措施落到实处。他还呼吁师生员工家长配合做好校园防疫各项工作，做好自己及同住人员个人防护，自觉遵守学校各项疫情防控规定，加强健康监测、核酸检测。

北京市疾控中心副主任刘晓峰称，当前正值暑假结束、学生返校高峰，疫情传播风险加大。北京市新增一起高校相关聚集性疫情，再次警示疫情防控形势严峻。

刘晓峰要求高校、中小学校加强返校学生管理，做好风险人员排查，严格测温、扫码、查验核酸检测阴性证明等措施；做好卫生间、教室、食堂、电梯、宿舍等场所日常通风和环境清洁消杀。

北京市还要求返京师生和员工严格执行进返京人员规范管理，加强人员信息摸排，建立动态管理台账；教育学生做好进返京途中的个人防护，返校后加强健康监测，落实“日报告”“零报告”制度；返京返校后七天内严格按规定落实核酸检测频次，减少校园流动，不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所，不开展线下聚集性活动。