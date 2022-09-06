分析：人民币大跌不会阻止中国央行再次宽松政策

分析师认为，人民币兑美元汇率虽然跌至接近7，可能难以阻止中国央行放宽货币政策以支持陷入困境的经济，但央行出手的时机及动用何种工具仍存在争议。

据彭博社报道，中国人民银行星期一（5日）下调银行外汇存款准备金率，人民币中间价周二连续10天强于预期 。

但经济学家指出，最新举措应该不会阻止中国央行继续放松货币政策，包括降低银行存款准备金率、降低利率或扩大结构性政策工具的使用。他们认为，经济仍需要更多的央行支持，今年增长率料将放缓至3.5%，且面临从疫情复燃到房地产市场危机的多重风险，继续令经济前景承压。

天风证券以孙彬彬为首的分析师星期二（6日）在报告写道，中国央行发出信号：一个更稳定的人民币并不意味着该央行也受到更多的约束。他们表示，由于经济复苏乏力，信贷增长仍然低迷，疫情未息，央行仍需保持宽松立场。

央行今年在推出刺激措施上采取了克制的态度，部分原因是它试图在多个目标之间取得艰难的平衡：支持增长、保持人民币稳定、防止通胀和避免债务风险。

中国央行上个月出人意外下调一个主要利率 ，这表明其迫切需要降低借贷成本并增强信心，尤其是购房者的信心。尽管人民币兑美元汇率自年初至今已下跌6.6%，且央行曾在4月下旬下调了外汇存款准备金率，但仍然决定降息。

中国人民银行官员已说明，他们拥有充足的货币政策空间，尤其是在通胀仍然低迷的情况下。副行长刘国强星期一强调，政策空间“充足”，政策工具丰富，既不缺价格工具，也不缺数量工具。

他说，中国人民银行将使贷款增长更加稳定，并促使银行善用最近的存款利率改革以降低借贷成本。天风证券称，该评论暗示银行年底前将再次下调贷款市场报价利率 (LPR) 。

分析师认为，中国央行政策性贷款利率短期内变动的可能性较低，官员们可能希望先观察最近宣布的刺激措施对经济的影响。他们表示，存款准备金率更有可能在12月下调。

中信证券首席经济学家明明也认为，即使中国人民银行不下调政策利率，LPR也可能下降。明明说，目前没有太大的必要下调存款准备金率，因为银行间体系中流动性已有所积累，降准可能会导致资产泡沫。

仲量联行大中华区研究部主管兼首席经济学家庞溟表示，如果经济逆风依然强劲，到年底前仍有降息和降准的空间和可能性。