恩恩父亲请求新北三机关赔偿 市府认定赔偿责任不成立

台湾今年4月首例染疫死亡的两岁幼儿恩恩父亲上月要求新北市政府、消防局和卫生局为延误治疗恩恩赔偿1元（新台币，下同,0.046新元）。不过，新北市政府星期二（9月6日）称，上述三个机构没有怠忽职守，所以赔偿责任不成立。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，新北市政府星期一召开委员会审议，星期二发布新闻稿称，经委员详细询问、审查后，认为市府、消防局、卫生局均依当时管制措施积极抢救恩恩，并无怠忽职守，所以不成立赔偿责任。

新北市政府强调，对于恩恩离世感到遗憾及不舍，其赔偿申请案仍须依“国赔法”构成要件及事实依法审议。后续请求权人仍可依照规定向法院提起损害赔偿诉求。

消防局称，事发当时，恩恩为冠病确诊者的密切接触者，因发烧超过38度，符合传染病防治法所称传染病病人。消防局执勤人员均依中央流行疫情指挥中心指引积极执行救护勤务，无故意或过失事实。

卫生局赔偿事件处理小组认为，按传染病防治法规定，中央流行疫情指挥中心成立期间，应依指挥官的指示办理。恩恩事件发生时所适用的规定为中央流行疫情指挥中心于今年1月1日所修订的“居家隔离、检疫或自主健康管理者接受医疗照护时之感染管制措施”。卫生局人员于执行职务时均遵循规定办理，并无另订其他规定。

卫生局进一步说明，恩恩事件发生期间，中央对于冠病态度是以清零为目标，针对确诊者及接触者须进行相关防疫措施，由卫生局、卫生所人员透过电话联系确认安排。经审视送医历程，卫生局所属人员均全力以赴，并无怠于执行职务。

法制局称，委员会审议结果认为，于疫情期间，新北市政府多次召开跨局、处应变会议，针对疫情变化滚动式调整防疫措施，并要求卫生及消防单位确保市民生命健康与维护社会安全；因此，难认定新北市政府没有尽监督消防局及卫生局的责任。

今年4月14日，恩恩的父亲因冠病确诊于新竹隔离，在新北市的恩恩和母亲、五岁的姐姐也确诊发烧，父母分头致电卫生福利部的1922服务专线和新北市119消防局求助。但当时中央发布的指引要求确诊者经卫生单位评估后才能派车送医，导致恩恩81分钟后才送达医院，并于4月17日过世，引发舆论哗然。