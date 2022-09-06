中国7月整车出口环比和同比均呈增长

中国整车出口今年7月出口环比和同比均呈录得增长，其中同比录得大幅增长，达60.5%。

据“中汽协会数据”微信公众号星期二（9月6日）消息，中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，今年7月，中国整车出口27万5000辆，环比增长10.7%，同比增长60.5%；整车出口金额47.8亿美元（67.13亿新元），环比增长29.4%，同比增长63.4%。

在汽车主要出口品种中，纯电动机动车（10座及以上客车除外）、客车、轿车、载货车出口量分列前四位，与上月相比，纯电动机动车出口首次超过客车，位居第一，呈快速增长，客车出口量略有下降，轿车和载货车均呈增长，但增速均低于纯电动机动车；与上年同期相比，上述四大类整车品种出口量均呈快速增长。

今年7月，上述四大类品种共出口25万7000辆，占汽车出口总量的93.5%。

今年1月至7月，中国整车共出口159万7000辆，同比增长44.2%；整车出口金额270.2亿美元，同比增长54.1%。

在汽车主要出口品种中，与上年同期相比，客车和纯电动机动车出口量均超过40万辆；轿车出口量也超过30万辆，同比均呈快速增长，载货车增速也超过30%。

今年1月至7月，上述四大类车型共出口148万1000辆，占汽车出口总量的92.7%。