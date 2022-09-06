北京化工大学出现疫情 全校暂停聚集活动

中国首都北京市的化工大学出现聚集性疫情，全校将暂停一切聚集性活动，有序开展线上教学。

据中国新闻网报道，北京化工大学党委常委、副校长王峰星期二（9月6日）在新闻发布会上说，截至目前，北京化工大学昌平校区9月5日发现一起本土确诊病例和五名核酸初筛阳性人员，目前除病例所在宿舍之外所有人员检测结果均为阴性。

王峰称，在出现聚集性疫情后，学校启动校园提级管控，严格校门管理，除保供车辆外，其他车辆人员不进不出。在有序开展昌平校区疫情处置工作的同时，同步从严从紧做好朝阳校区和海淀校区的疫情防控工作。三个校区暂停校园一切聚集性活动，有序开展线上教学。

王峰称，学校党员干部也第一时间前往一线调度指挥处置工作。党员干部、辅导员、班主任、医护人员、心理咨询教师等返校，了解学生群体健康状况和思想动态，做好宣传解释工作，缓解学生焦虑情绪，解决学生实际困难。

他强调，学校将全力做好服务保障，切实做好生活和物资保障工作，满足师生对生活必需品、药品等需求。为全体在校师生配发N95口罩和消毒物资，实行“足不出户，统一配餐到宿舍”。目前校内防疫物质、生活物资、药品及生活日用品物资储备充足；同时加大消杀频次，做好校园管控期间的垃圾清运处置和环境卫生消杀工作。

王峰还说，接下来，学校将进一步做好疫情防控和师生的思想引导、教育教学、物资保障等工作，确保师生平稳、安全渡过特殊时期。学校也将根据疫情防控要求及时调整工作安排，统筹做好疫情防控和学校教育教学工作。