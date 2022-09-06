日本就中俄联合军演向俄罗斯提出抗议

日本内阁官房长官松野博一（Hirokazu Matsuno）星期一（5日）说，日本向俄罗斯提出抗议，反对在日本声称拥有主权、但由俄罗斯控制的岛屿上，进行多国军事演习，并严重关注俄罗斯和中国军舰在日本北部海岸外的射击演习。

据美国之音和美联社报道，松野博一批评俄罗斯在四个有争议的岛屿中的两个举行演习。日本将这些岛屿称之为北方领土，这些岛屿位于日本最北端的主要岛屿北海道的千岛群岛上。目前尚不清楚，中国是否会参与在争议岛屿的演习。

日本一再寻求重获对有争议的岛屿的主权。这些岛屿在第二次世界大战的最后几天，被莫斯科夺取并占领。

松野博一说，日本防卫省周六发现了六艘俄罗斯和中国军舰，在北海道神威角以西约190公里（118英里）处，向日本海发射机关炮。

松野在新闻发布会上说：“日本将继续严重关切并监视这些船只的动向，并将采取一切可能的措施，在日本周围水域进行预警和监视活动。”

中国国防部周日（9月4日）在一份声明中介绍，作为演习的一部分，中国参加了空中、地面和海上演习。中国海军战术小分队，在日本海与俄罗斯进行了联合演习，其中包括一次旨在摧毁漂流水雷的演习。

联合射击演习之后，包括一艘中国导弹驱逐舰、一艘护卫舰和一艘补给舰，以及三艘俄罗斯护卫舰在内的军舰，穿越了日本本州岛和北海道之间的宗谷海峡。中国国防部介绍，中国军舰于8月29日穿越日本西南部的对马海峡。

俄罗斯入侵乌克兰后，日本对亚洲紧张局势加剧表示担忧，目前正在修订其国家安全战略和国防指导方针，大力增强军事能力，以巩固威慑能力。