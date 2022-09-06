民建联访越南：应提供签证便利提高越企来港意愿

正出访亚细安的香港民建联在访问越南期间，建议港府考虑提供签证便利，以提高越南企业来港上市或营商意愿。

据香港《星岛日报》报道，民建联近期派出三个访问团访问亚细安五个国家，其中越泰团星期二（9月6日）完成越南行程。民建联透过这次考察越南，向当地的工商界及社会精英汇报香港及“一国两制”的实际情况，并听取当地商界对于投资香港的看法。

越泰团团长陈克勤称，越南是香港第八大贸易伙伴，是一个年轻有活力的国家，市场潜力无限。团员周浩鼎认为，目前在港上市的亚细安企业只有84间，因此港交所要调整思维，港府应该考虑提供签证便利，以提高越南企业来港上市或营商意愿。

报道称，越南和香港一样，注重推动创科发展及青年培育工作，访问团日前到访新华（越南）集团创办的初创中心。团员郭玲丽说，该初创中心的设计兼顾了青年培育及发展，也有导师陪同年轻人及其初创企业扶助成长。

她认为，香港的相关青年培育计划值得从中借鉴，同时也要促进港越两地人民的联系及交流，因此港府需要在签证上提供更多便利。

访问期间，外访团也与越南当地中成药制造商和贸易公司代表会面，了解中成药发展情况。团员陈恒镔表示，香港乐意促成加强与越南的中医药界联系，而香港的中医药界的反应也热烈，希望他回港后可以向业界分享在越南的所见所闻。