四川泸定6.8级地震已造成66人遇难

四川泸定发生6.8级地震，截至星期二（9月6日）下午4时已造成66人遇难，另有15人失联。

综合央视新闻、中国新闻网等报道，四川省人民政府、四川省应急管理局、四川省地震局星期二下午4时在震中泸定县磨西镇联合召开新闻发布会。

发布会通报，截至下午4时，地震已造成66人死亡，其中甘孜州38人、雅安市28人，另有15人失联、253人受伤，其中危重伤五人，重伤70人。

针对余震情况，截至星期二早上10时，共发生3.0级及以上余震10次，其中4.2级一次、3.0至3.9级九次。

受到地震影响，截至9月6日早上7时，累计退服基站334个，累计抢通恢复基站77个；累计光缆受损134公里，累计抢通光缆29公里；通信中断业务影响人数1万6000户；大渡河一级支流湾东河出现断流，形成堰塞湖。目前已有较大自然泄流，风险总体可控，受威胁群众已进行疏散转移。

另外，四川甘孜州泸定县6.8级地震已造成七座水电站受损，其中中型水电站一座、小型水电站六座，还发现供水工程七处、渠道五处、堤防两处被震损。当天，水利部启动水旱灾害防御四级应急响应，进一步对水利抗震救灾进行部署。

房屋倒塌和财产损失情况还在进一步统计中。

四川6.8级地震造成许多房屋崩塌，图为无人机星期二拍摄的一栋位于四川甘孜州泸定县磨西镇的房屋在地震中受损严重。（中新社）

截至星期二早上8时，各个部门已累计出动解放军和武警部队、消防救援、森林消防、安能集团、安全生产、交通通信电力、医疗救援等各类救援力量6650余人、九架直升机，其中：泸定方向派出3850余人、四架直升机，石棉方向派出2800余人、五架直升机。另有四架直升机待命准备。

另外，中国国家航天局对地观测与数据中心在地震后第一时间启动民商卫星应急响应机制，紧急协调中国资源卫星应用中心及多家商业公司，调度高分三号01/02/03星、高分一号D星、高景一号等10馀颗卫星对地震灾区紧急成像。其中高分三号卫星于当天晚上7时11分成像获取到震区SAR影像并第一时间分发给国家减灾中心、中国地震局地震预测研究所、四川高分中心及当地应急部门和单位，应急部门和单位拿到数据后第一时间进行分析得到了灾区的受损情况。