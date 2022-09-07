习近平要求“集中力量办大事” 提升科技攻关能力

在中美科技战持续的背景下，中国国家主席习近平强调，要发挥中国能够集中力量办大事的显著优势，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

据新华社报道，习近平星期二（9月6日）下午主持召开中央全面深化改革委员会会议，并审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等。

习近平在主持会议时强调，要发挥中国社会主义制度能够集中力量办大事的显著优势，强化中共和国家对重大科技创新的领导，充分发挥市场机制作用，围绕国家战略需求，优化配置创新资源，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力，在若干重要领域形成竞争优势、赢得战略主动。

会议提到，健全关键核心技术攻关新型举国体制，是要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。同时，要加强战略谋划和系统布局，坚持国家战略目标导向，明确主攻方向和核心技术突破口，重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。

会议也说，要加强中共中央集中统一领导，建立权威的决策指挥体系。要构建协同攻关的组织运行机制，高效配置科技力量和创新资源，强化跨领域跨学科协同攻关，形成关键核心技术攻关强大合力。要推动有效市场和有为政府更好结合，强化企业技术创新主体地位，加快转变政府科技管理职能，营造良好创新生态，激发创新主体活力。

