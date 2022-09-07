美证券交易委员会告诫审计机构慎接中概股生意

美国证券交易委员会（SEC）告诫本国审计机构，要谨慎接纳在纽约上市的中国公司为新客户。

据彭博社报道，美国证券交易委员会代理总会计师蒙特（Paul Munter）发表声明说，审计机构在接纳客户前需要对其进行全面审查，包括确保能够从外国公司的管理团队及前审计机构处获取所需的所有信息

他说：“这种安排带来了特殊的挑战，使得新聘的注册公众会计师事务所（无论在美国还是其它地方）能否履行其作为首席审计师的职责存疑。”

中国大陆和香港是全球仅有两个不允许美国监管机构查阅审计底稿的司法管辖区。在华盛顿和北京尚未彻底解决检查中概股公司审计底稿争端的情况下，一些中国企业转而聘请美国会计师事务所。

过去几个月来美国证券交易委员会一直在更新一份中国大陆和香港的美国上市公司名单，如果美国检查人员不获准按照本国法律的要求查看审计底稿，那么这些公司最终可能遭摘牌。

根据中美上个月达成的初步协议，美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)人员计划在未来几周内前往香港开始检查审计底稿。

蒙特在声明中说：“虽然这项协议是重要的一步，但PCAOB事实上会否按照《协议声明》的条款获准对中国和香港的审计机构进行全面检查和调查仍有待观察。”