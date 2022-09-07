中国常驻联合国副代表呼吁从根源上消除核安全风险

对于乌克兰核设施的安全问题，中国常驻联合国副代表耿爽说，国际社会应当推动当事方尽快实现停火止战，从根源上消除核安全风险。

据中新社报道，联合国9月6日审议乌克兰核设施安全问题，秘书长古特雷斯、国际原子能机构总干事格罗西在会上作通报。古特雷斯说，任何可能危及核电站物理完整性、安全或安保的行动都是不可接受的，俄罗斯和乌克兰必须承诺不对厂区或从厂区进行军事活动，并就非军事化边界达成协议。

耿爽发言说，一段时间以来，扎波罗热核电站的安全和安保问题牵动着国际社会的敏感神经，尽快促成国际原子能机构对核电站开展实地访问是各方的一致期待。在俄罗斯和乌克兰共同配合下，上周，格罗西总干事和他的同事得以顺利成行，这有助于全面、客观了解核设施运行和受损情况，并有针对性地采取行动。中方对这一积极进展感到高兴，也对格罗西总干事和国际原子能机构工作人员的努力表示赞赏。

耿爽说，与此同时，尽管国际社会一再发出警告和呼吁，但目前对扎波罗热核电站的炮击仍在继续。即使在国际原子能机构访问人员抵达核电站后，炮击也没有停息。这实在令人担忧。

耿爽说，切尔诺贝利核事故殷鉴不远，福岛核事故影响至今未散，世界无法承受又一场核灾难。中方再次呼吁有关当事方坚持人道精神，坚持科学理性，坚持沟通合作，严守核安全公约等相关国际法，认真落实格罗西总干事提出的七项支柱原则，避免采取危及核设施安全和安保的行动，不要在危险的边缘反复试探。中方支持国际原子能机构专家在核电站长期驻留，希望常驻专家可以为保障核设施安全和安保提供持续的、稳定的、专业的技术支持，也鼓励国际原子能机构继续同有关各方保持沟通。

耿爽说，乌克兰危机爆发以来，武装冲突给核电站安全和安保带来的威胁，让世界始终笼罩在核灾难的隐忧之下。在无数人的生命和几代人的福祉面前，我们不能心存侥幸，不能无所作为，必须尽最大努力，最大限度减少意外发生。国际社会应当加紧外交努力，推动当事方早日重启谈判，尽快实现停火止战，从根源上消除核安全风险。中方再次呼吁所有各方采取负责任的方式推动局势缓和降温，努力寻求和平解决乌克兰危机的出路，共同缔造地区和平安宁，共同维护全球安全稳定。