美国务院称会持续满足台湾防卫需求

美国国务院首席副发言人帕特尔（Vedant Patel）称，出售给台湾的军备是防御性质，中国大陆没理由作出反应，美国未来会持续满足台湾防卫需求。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇此前在推特（Twitter）发出一系列推文，批评美国对台军售危害中国主权及安全利益，严重危及美中关系与两岸和平稳定；他要求美方废除对台军售案，称中国大陆将采取必要反制措施。

据Pledge Times报道，帕特尔当地时间9月6日在美国国务院例行媒体简报会上被问及此事时说，售台军备属于防御性质，中国大陆没理由作出反应。过去几十年来，美国长期提供能提升台湾防卫能力的军备，这不仅符合美国在《台湾关系法》下长年承诺，也符合美国“一中政策”。他强调：“在这政策下，美国会持续满足台湾防卫需求。”

美国总统拜登政府2日宣布三批总价达约11亿美元（15.49亿新元）的对台军售案，包括100枚响尾蛇导弹、60枚鱼叉反舰飞弹及监视雷达合约；这是拜登去年1月上任以来，第六度对台军售。

帕特尔说，此次对台军售准备有一段时间，鉴于中国大陆加大对台施压，美国预期台湾会需要这些军备。美国会持续以负责任、稳健及果断方式行事，同时保持与中国大陆沟通管道畅通，也会持续依循政策支持台湾。

白宫国安会发言人柯比（John Kirby）在另一场媒体简报会上呼应说，这几批军售案反映美国就台湾当前防卫需求、来自中国大陆威胁的评估，有助强化台湾自我防卫。柯比指出，北京在美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）8月初访台期间与之后的行动，更让美方相信这些军备能协助台湾更好防卫自己。