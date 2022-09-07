台湾明年或全面实施实战化射击训练

台湾总统蔡英文星期二（6日）前往花莲慰勉军队。南埔营区官兵向蔡英文展演试行阶段的“实战化射击训练”，若成效良好，预计明年1月在全台陆军部队实施。

据《自由时报》报道，台湾陆军机步营官兵展演仍在试行与验证阶段的“实战化射击训练”，并以空包弹在射击掩体变换姿势射击，更贴近战场实况。军方介绍，此训练若成效良好，预计明年1月在全台陆军部队实施，将有效强化官兵接战能力。

机步营机步二连连长褚克彦受访说明，“实战化射击训练”比过往的射击更具挑战性，以往是在定点以特定姿势射击、无法模拟移动实战，这项新训练有接敌动作，透过掩体、变化射击训练各种不同姿势，加强战技。

另外，中秋节将至，蔡英文也前往“海军海锋七中队”、“空军防空暨飞弹第613营”、“空军第五战术混合联队”视导、颁发加菜金慰勉官兵。

蔡英文在五联队致词指出，台海周边情势持续紧张，威胁从未中断，除了大陆军机军舰外，利用假讯息企图影响民心的认知作战，以及运用无人机侵扰的灰色领域地带手段层出不穷；然而，面对挑战，台湾军队沉稳对应敌人侵扰的意图，固守台湾的安全，五联队也不分日夜、随时待命。

蔡英文介绍，上月中国大陆军演期间，台湾空军第五联队的总体警戒兵力，增加63组126人次防空应处，共执行18批36架次，接获命令后，战机能在六分钟内升空执行巡弋任务。