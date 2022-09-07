研报：俄乌战争促进中俄军事关系发展

美国战略与国际研究中心(CSIS)的研究报告显示，俄罗斯入侵乌克兰拉近了俄罗斯和中国之间的军事关系，而战争的结果可能对未来的中俄关系产生重大影响。

据美国之音9月6日报道，报告指出：“迄今为止，中俄两国都避免正式的联盟，但他们在武器销售和联合军演方面有着深厚的军事联系。”

俄罗斯正在该国东部主办“东方-2022”军事演习。 演习由15个国家参加，中国被视为主宾。其他参与国还包括白俄罗斯、印度和叙利亚等等。莫斯科介绍，参加演习的包括5万名军人和5000件军事装备。 英国政府对这些数字表示怀疑，并认为实际参与的军事人员更加接近1万5千人。

中国称已派出2000名士兵、300辆军车、21架飞机和三艘军舰，参加从8月31日起到星期三（9月7日）的演习。

CSIS这份报告的合著者林碧莹(Bonny Lin)说，中国正在寻求与俄罗斯建立更密切的关系。她说：“军事关系是对整体政治关系的支持。 因此，就中国寻求深化与俄罗斯的关系而言，你会看到更多的演习。 你会看到两国在更加敏感的军事能力方面进行演练。”

不过，俄罗斯并没有忽视中国涉嫌窃取技术的行为。报告称，“2019年，俄罗斯国有的国防公司俄罗斯国家技术集团(Rostec)称，过去17年中发生了500起未经授权而复制其设备的案件。 该公司罕见地公开批评中国，称‘仅中国就复制了飞机发动机、苏霍伊飞机、甲板起飞喷气式飞机、防空系统、便携式防空导弹，以及铠甲(Pantsir)中程地对空系统的类似物’。”

尽管存在这些困难，中国仍在寻求深化与莫斯科的关系。林碧莹说：“中国的评估可能是它越来越需要俄罗斯，它认为自己今后可能处于与俄罗斯类似的境地。”