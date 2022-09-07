日将在琉球群岛增设燃料弹药库 为台海冲突做准备

日本防卫相滨田靖一称，日本将在琉球群岛（日本称南西诸岛）增设燃料库和弹药库，更好地为台海发生冲突做准备。

据日本经济新闻报道，滨田靖一星期二（9月6日）受访时透露，会先在奄美大岛陆上的自卫队营地建造弹药库，也将考虑在这个营地部署距外导弹（standoff missile）等武器。

日本国防部认为，从九州向西南延伸到台湾附近，增加琉球群岛的弹药自卫能力，有助于提高威慑力。

滨田指出，“为了保护日本，我们不仅要有飞机和船只等硬件，重要的是提供足够的弹药。”

他还强调，日本将从根本上加强必要的防御能力，包括持续和灵活部署的能力。

日经新闻的报道称，目前日本约70%弹药储存在最北端的北海道，而北海道与台湾相距超过2000公里。

日本自卫队弹药储备量顶多只能维持两个月，九州和冲绳的储量不到一成，若发生紧急状况，自卫队缺乏足够船舶将弹药运送到爆发冲突地区。

对此，滨田说，东京当局也将考虑在冲绳和九州等地区的岛屿和离岛兴建港口设施和燃料储存库。

日经新闻的报道称，日本的目标不仅是提高部队的机动力，也在加快燃料、弹药和粮食的输送。因为，即使日本有五个月的石油储备，如果无法运送到冲突地区，自卫队将因缺乏燃料而无法运作。建设从九州到本州主岛运送物资的基础设施，将有助于东京支持美军应对台海冲突。