中国民企500强：京东营收首登榜首

中国全国工商联星期三（9月7日）发布中国民营企业500强调研分析报告。京东集团以9515.92亿元（人民币，下同，1923.98亿新元）的营业收入规模首次位居民营企业500强榜首。华为投资控股有限公司以1427亿元的研发投入，继续位居首位。

据经济参考报报道，民营企业500强入围门槛达263.67亿元，比上年增加28.66亿元。其中，制造业民营企业500强入围门槛达125.72亿元，比上年增加25.21亿元。

报告显示，19家500强企业营业收入超3000亿元。京东集团（9515.92亿元）、阿里巴巴（8364.05亿元）、恒力集团有限公司（7323.45亿元）、正威国际集团有限公司（7227.54亿元）、华为投资控股有限公司（6368.07亿元）等5家企业营业收入超过6000亿元。

资产总额超过千亿元规模的企业有88家；碧桂园控股有限公司以1.95万亿元的规模位居民营企业500强资产总额榜首。

民营企业500强中，研发人员占员工总数超过3%的企业288家，超过10%的企业158家。研发经费投入强度超过3%的企业80家，超过10%的企业六家。华为投资控股有限公司以1427亿元的研发投入，继续位居首位。

民营企业500强中，80%以上的企业从不同层面已实施或计划实施数字化转型，79.2%的企业采取多种措施实施绿色低碳发展。