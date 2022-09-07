专家：香港暴发猴痘疫情的风险不大

香港出现首宗猴痘输入个案，医学专家认为，香港暴发猴痘疫情的风险不大，疫苗月内到港后，应优先给予猴痘患者的密切接触者接种。

据香港中通社报道，香港感染及传染病医学会副会长林纬逊星期三（9月7日）在电台节目上说，猴痘主要透过直接接触传染，高危传染途径包括男男性接触，家庭成员长时间接触也有可能染疫。他说，外国猴痘疫情有放缓迹象，香港就算放宽旅游限制，出现猴痘大规模暴发的可能性也不大。

香港大学感染及传染病中心总监何栢良也说，猴痘不是传染性很高的病毒感染，个案集中在特殊高风险人士，全球今年5月至今有约5万宗猴痘个案，香港有输入个案是预期之内。他认为，猴痘对社区构成风险微乎其微，即便是机组人员、酒店检疫人员等曾接触患者的人士，染疫风险也很低，建议家庭医生若发现患者有淋巴肿胀、皮疹等症状，可先采样化验，政府可向高危群组多做宣传教育。

至于猴痘疫苗，何栢良认为，过去没有广泛接种猴痘疫苗，相信香港能购入的疫苗数量亦不多，应优先给予患者的密切接触者接种，其次开放给有高风险性接触的男同性恋者自愿接种。

香港9月6日通报首宗猴痘输入个案，患者为30岁本地男子，由菲律宾抵港后发现吞咽困难，其后确诊猴痘。特区政府卫生署随即公布，启动猴痘准备及应变计划下的戒备级别，政府会采取一系列跟进行动，包括加强社区防控措施、对与猴痘确诊者有潜在接触的人士进行医学监察或检疫、加强边境管制站的健康监测措施等。