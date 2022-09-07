澳总理促中国改善成蕾待遇

澳大利亚总理阿尔巴尼斯敦促中国政府改善被拘留两年的澳籍记者成蕾的待遇，包括允许她与自己的孩子接触。

据路透社报道，阿尔巴尼斯星期三（9月7日）告诉记者，“成蕾理应可以接触到她的家人，我们对她的待遇有非常强烈的看法......中国政府需要做得更好”。

此前，中国驻澳洲大使肖千星期二（6日）接受澳大利亚广播公司（ABC）时事节目《7.30》访问时说，他个人确实对成蕾的家庭面临如此困难的局面表示同情。

肖千也表示，尽管他不能干涉中国正在进行的法律诉讼，但作为大使，他正努力基于“人道主义”为成蕾的亲属提供更方便的探视。

成蕾出生于中国湖南省，童年时期随父母移居澳洲，并加入澳籍。她后来投身电视新闻行业，曾担任美国全国广播公司商业频道（CNBC）记者，并于2012年回到中国担任环球电视网英文频道（CGTN）主播，曾多次采访世界知名的企业家。

成蕾于2020年9月被中国当局拘留，起初被禁止与律师接触，并在六个月后，被当局以涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动为由正式逮捕。

今年3月，成蕾在北京法院闭门受审后仍在等待判决。澳洲领事官员被禁止参加审理过程；中国外交部发言人汪文斌曾就此回应说，根据中国法律相关规定，有关国家秘密的案件不公开审理，任何人不得旁听。