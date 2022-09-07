中国主要大宗商品进口量普遍回升

随着工业用户在通常需求会上升的秋季到来前增加库存，中国8月份大宗商品进口量较上月普遍回升。但今年迄今的数据大多仍远低于去年的水平，表明中国的房地产危机和防疫措施仍在拖累经济活动。

据彭博社报道，今年1月至8月，中国原油进口量同比下降4.7%，铁矿石进口量同比下降3.1%，而天然气、煤炭和成品油均录得两位数降幅。

寄望于秋季建筑活动的回升以及政府通过基建拉动经济增长的举措，中国8月份铁矿砂及其精矿进口量出现增长。但进口量的增长伴随着港口库存的增加，表明来自钢厂的需求并不旺盛。

尽管天气原因导致来自智利的进口中断，而中国铜贸易巨头迈科遇到流动性困难，但中国8月份铜进口仍然实现增长。铜是中国需求中为数不多的亮点之一，今年1月至8月的进口量同比增长8.1%。与此同时，随着中国继续扩大冶炼能力，8月份铜矿石进口量创下纪录。

在能源产品中，8月份原油和天然气进口量双双实现环比增长，但仍低于去年同期水平。在秋季全国性假期期间运输燃料需求通常会增长之前，炼油企业一直在补充库存。然而，成都封控可能延长令人不禁对未来几周消费面临的疫情挑战感到担忧。

受到经济放缓和工业生产成本飙升的影响，天然气进口一直表现疲弱。不过，咨询公司JLC预计，随着中国采取措施确保冬季供暖所需，液化天然气(LNG)的进口量9月份有望复苏。

8月份煤炭进口量也有所增长，但今年前8个月仍同比下降15%。即使在夏季遭遇历史性热浪和电力短缺的情况下，中国扩大国内煤炭生产的努力仍然抑制了海外需求。

8月份大豆进口量下滑，今年1月至8月进口量同比下降8.6%。然而，国际价格下跌推动买家加大了季节旺季到来前秋季装船货物的购买力度。与此同时，由于疫情对消费的影响，食用油进口量继续下降，今年1月至8月同比降幅达到61%。